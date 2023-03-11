Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Факела» на матч 19-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Спартака» и «Факела» определились со стартовыми составами своих команд на матч 19-го тура РПЛ.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена», в Москве. Начало матча – 16:30 мск

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

«Факел»: Городовой, Суслов, Черов, Магаль, Калинин, Морозов, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Аппаев.

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 37 очков после 18 матчей. «Факел» находится на 14-м месте с 14 очками.