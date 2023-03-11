«Реал» проявляет интерес к нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисону 

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что ранее у нападающего возник конфликт с главным тренером «шпор» Антонио Конте.

По информации источника, «Реал» нуждается в усилении атаки, поэтому заинтересован в услугах 25-летнего игрока. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти уже работал с бразильским футболистом в «Эвертоне». Согласно порталу Transfermartk его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

Напомним, что Ришарлисон присоединился к «Тоттенхэму» в июле 2022 года. В текущем сезоне за лондонский клуб он провел 25 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.