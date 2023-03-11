Левандовски восстановился от травмы и сыграет с «Атлетиком»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вернулся в строй после травмы. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, что поляк получил повреждения подколенного сухожилия в матче с «Альмерией» (0:1) 26 февраля. Из-за повреждения форвард пропустил игру Кубка Испании против «Реала» (1:0), а также матч Ла Лиги с «Валенсией» (1:0).

В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» 12 марта сыграет в гостях с «Атлетиком». Главный тренер сине-гранатовых Хави включил Левандовски в заявку на игру.