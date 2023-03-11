Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о французском форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Отмечается, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре 24-летний игрок стал лучшим бомбардиром турнира.

«Если я скажу, что Килиан является лучшим футболистом мира, на меня обрушится вал критики из-за того, что я являюсь его наставником. В любом случае, для меня Мбаппе – один из лучших игроков в настоящем времени. Поразительно, чего он достиг в столь раннем возрасте», – приводит слова Дешама французская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «ПСЖ» Мбаппе провел 31 матч, забил 30 голов и отдал восемь результативных передач.