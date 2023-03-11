Коке признался, что он рад возвращению Гризманна в «Атлетико» 

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился мнением о своем одноклубнике Антуане Гризманне.

Отмечается, что 31-летний футболист покинул мадридскую команду ради перехода в «Барселону» в 2019 году.

«Ему было сложно вернуться. Он понимал, что ему нужно упорно работать, чтобы снова влюбить в себя наших болельщиков. Сейчас Антуан своей игрой доказывает, что вернулся не зря. Рад, что он с нами, он один из лучших игроков клуба и я надеюсь, что он сохранить свою форму на долгое время», – приводит слова Коке испанская пресса.

Добавим, что Гризманн вернулся в «Атлетико» в августе 2021 года и провел два сезона в аренде. Затем мадридцы выкупили француза у сине-гранатовых за 20 миллионов евро. В текущем сезоне за команду Диего Симеоне он провел 34 матча, забил девять голов и отдал 11 результативных передач.