Начо отказывается продлевать контракт с «Реалом»

Начо отклонил последнее предложение «Реала» о продлении трудового соглашения. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 33-летний игрок является воспитанником сливочных.

По информации источника, испанский футболист не намерен сокращать свою зарплату в мадридской команде. Его контракт с королевским клубом истекает ближайшим летом.

Добавим, что Начо выступает за основную команду «Реала» с 2012 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 28 матчей и не отличился результативными действиями.