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Начо отказывается продлевать контракт с «Реалом»

Испанец не согласен на понижение зарплаты.
11 марта 2023 17:38
автор: Глеб Шевяков

Начо отклонил последнее предложение «Реала» о продлении трудового соглашения. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 33-летний игрок является воспитанником сливочных.

По информации источника, испанский футболист не намерен сокращать свою зарплату в мадридской команде. Его контракт с королевским клубом истекает ближайшим летом.

Добавим, что Начо выступает за основную команду «Реала» с 2012 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 28 матчей и не отличился результативными действиями.

Начо отказывается продлевать контракт с «Реалом»
Испанец не согласен на понижение зарплаты.
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