«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Тоттенхэма» Кейна 

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что манкунианцы предпримут попытку подписать 29-летнего футболиста в следующее трансферное окно.

Как утверждает источник, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг впечатлен навыками англичанина и хочет видеть его в своей команде. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Напомним, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма» Всего за «шпор» он провел 423 матча, забил 268 голов и отдал 63 результативные передачи. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2024 года.