«Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ 

Сегодня, 11 марта, «Краснодар» примет на своем поле «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча состоится на домашнем стадионе «быков».

Стали известны стартовые составы команд на игру.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Пина, Кади, Кордоба, Дэвид.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Гагнидзе, Нгамалё, Тюкавин, Гладышев.

Добавим, что матч между командами начнется в 19:00 по московскому времени. В данный момент «Краснодар» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 18 матчей. Московское «Динамо» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 32 очка.