«Локомотив» вдевятером на выезде обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

В матче 19-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях одержал победу над «Ахматом» со счетом 1:0.

Отметим, что единственный забитый мяч встречи был забит на 11-й минуте благодаря усилиям форварда красно-зеленых Сергея Пиняева.

С 20-й минуты встречи гостевая команда оказалась в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален защитник Стансилав Магкеев. Во втором тайме московский клуб остался вдевятером после удаления Максима Ненахова на 60-й минуте встречи.

Таким образом, «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 19 проведенных встреч. «Ахмат» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 29 очков.

РПЛ

19-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва) - 0:1 (0:1)

Голы: - Пиняев, 11.

Удаления: - Магкеев, 20. Ненахов, 60.