Дубль Промеса помог «Спартаку» обыграть «Факел» в матче РПЛ

«Спартак» на смоем поле оказался сильнее «Факела» в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба.

В составе победителей дубль оформил Квинси Промес (18-я и 41-я минуты). Также один раз отличился Кристофер Мартинс (87). Воронежцы ответили забитыми мячами в исполнении Хызыра Аппаева (43) и Реда Рабеи (45+4).

Таким образом, «Спартак» с 40 очками располагается на второй позиции РПЛ. «Факел» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 14 очков.