«Барселона» не собирается подписывать полузащитника «Манчестер Сити» Силву 

Руководство «Барселоны» отказалось от идеи покупки хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 28-летний футболист планирует покинуть команду Пепа Гвардиолы следующем летом.

Как утверждает источник, каталонский клуб не может приобрести футболиста «горожан» из-за своего трудного финансового положения. Согласно порталу Transfermartk его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

Напомним, что Силва присоединился к «Манчестер Сити» летом 2017 года. В текущем сезоне за клуб АПЛ он провел 37 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.