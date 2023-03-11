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Клопп – о поражении «Ливерпуля» от «Борнмута»: Мы не показали сегодня свою игру

Мерсисайдцы уступили своему сопернику со счетом 0:1 
11 марта 2023 18:52
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 27-го тура АПЛ с «Борнмутом» (0:1).

Отметим, что единственный гол встречи на счету полузащитника «вишен» Филипа Биллинга.

«Сегодня мы не продемонстрировали игру, которую должны. В первом тайме мы контролировали мяч, но играли лишь забросами. Незабитый пенальти выбил нас из колеи. Соперник заслуженно выиграл», – приводит слова Клоппа британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 42 очка после 26 проведенных встреч.

В следующем туре, 18 марта, подопечным Клоппа предстоит встретится с «Фулхэмом».

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