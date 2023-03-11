Форвард «Наполи» Лосано близок к переходу «Арсенал» 

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт 27-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, мексиканский футболист договорился о своем переходе в «Арсенал» ближайшим летом. Сообщается, что сумма сделки по форварду может составить около 30 миллионов евро.

Добавим, что Лосано выступает за «Наполи» с августа 2019 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 30 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.