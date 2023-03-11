«Лейпциг» на своем поле разгромил мюнхенгладбахскую «Боруссию»

Футболисты «Лейпцига» дома одержали разгромную победу над мюнхенгладбахской «Боруссией» (3:0) в матче 24-го тура Бундеслиги.

Отметим, что за хозяев поля отличились Тимо Вернер (57-я минута), Эмиль Форсберг (71) и Йошко Гвардиол (80).

Таким образом, «Лейпциг» поднимается на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 45 очков после 24 матчей. «Боруссия» располагается на десятой строчке с 30-ю очками.

14 марта «Лейпцигу» предстоит ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Бундеслига

24-й тур

Лейпциг (Лейпциг) - Боруссия (Мюнхенгладбах) - 3:0 (0:0)

Голы: Вернер, 57; Форсберг, 71; Гвардиол, 80.