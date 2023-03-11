О'Нил - о победе над «Ливерпулем»: Немного расстроен, что мы забили только один гол

Главный тренер «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня все сложилось в нашу пользу, и мы обыграли одну из лучших команд Англии. Но я немного расстроен, что мы забили только один гол. Мелкие погрешности были, но мы конкурентоспособны», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Таким образом, «Ливерпуль» с 42 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы АПЛ, а «Борнмут» поднялся на 16-ю строчку, имея в своем активе 24 очка.