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Голы Хаверца и Ковачича помогли «Челси» на выезде обыграть «Лестер»

«Пенсионеры» одержали победу над своим соперником со счетом 3:1 
11 марта 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков

Матч 27-го тура АПЛ между «Лестером» и «Челси» завершился со счетом 3:1 в пользу лондонской команды.

Отметим, что очная встреча команда прошла на стадионе «Кинг Пауэр» - домашней арене «лис».

В составе гостей отличились Бен Чилуэлл (11-я минута), Кай Хаверц (45+6) и Матео Ковачич (78). За хозяев единственный гол забил Патсон Дака (39).

Добавим, что таким образом «Челси» по-прежнему занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков. «Лестер» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем туре подопечные Поттера сыграют на своем поле с «Эвертоном», «Лестер» в тот же день отправится в гости к «Брентфорду».

АПЛ

27-й тур

«Лестер» (Лестер) - «Челси» (Лондон) - 1:3 (1:2)

Голы: Дака, 39. - Чилуэлл, 11; Хаверц, 45+6; Ковачич, 78.

Удаление: Фас, 87.

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