«Тоттенхэм» дома победил «Ноттингем Форест», Кейн оформил дубль

Футболисты «Тоттенхэма» на своем поле обыграли «Ноттингем Форест» (3:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий хозяев Гарри Кейн, отличившийся дублем на 19-й и 35-й минутах. Еще один гол на счету Сон Хын Мина (62). Соперник ответил забитым мячом Джо Уорралла (81)

Таким образом, подопечные Антонио Конте набрали 48 очков и расположились на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь «лесники» идут 14-ми (26 очков).

18 марта «Тоттенхэм» отправится в гости к «Саутгемптону», а «Ноттингем Форест» днем ранее дома сыграет с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

27-й тур

«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1 (2:0)

Голы: Кейн, 19, 35 (с пенальти). Сон, 62 – Уорралл, 81.