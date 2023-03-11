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«Тоттенхэм» дома победил «Ноттингем Форест», Кейн оформил дубль

Лондонский клуб поднялся на четвертое место в таблице АПЛ.
11 марта 2023 20:07
автор: Сергей Иванов

Футболисты «Тоттенхэма» на своем поле обыграли «Ноттингем Форест» (3:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий хозяев Гарри Кейн, отличившийся дублем на 19-й и 35-й минутах. Еще один гол на счету Сон Хын Мина (62). Соперник ответил забитым мячом Джо Уорралла (81)

Таким образом, подопечные Антонио Конте набрали 48 очков и расположились на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь «лесники» идут 14-ми (26 очков).

18 марта «Тоттенхэм» отправится в гости к «Саутгемптону», а «Ноттингем Форест» днем ранее дома сыграет с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

27-й тур

«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1 (2:0)

Голы: Кейн, 19, 35 (с пенальти). Сон, 62 – Уорралл, 81.

источник: «Советский спорт»
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