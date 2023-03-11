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Кавазашвили заявил, что Промес является лучшим легионером в истории «Спартака»

Ветеран красно-белых похвалил нидерландского форварда.
11 марта 2023 20:19
автор: Сергей Иванов

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего клуба Квинси Промеса.

Отметим, что в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2) нидерландский футболист оформил дубль. Всего на счету форварда 101 гол в 204 встречах за красно-белых.

– Хочется поздравить Промеса с дублем, 100-м и 101-м голами. Он для того и играет, чтобы забивать. Так всегда, все время кто-то кого-то догоняет в гонке бомбардиров. Промес, бесспорно, лучший легионер в истории «Спартака». На сегодняшний день лучше форварда, чем Квинси, в нашем чемпионате нет, – цитирует Кавазашвили портал «Метарейтинг».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. При этом Промес является лучшим бомбардиром лиги с 16 забитыми мячами.

источник: «Метарейтинг»
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