Дубль Боржеса принес «Краснодару» домашнюю победу над «Динамо»

Футболисты «Краснодара» дома оказались сильнее московского «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча клубов завершилась со счетом 3:1 в пользу «быков».

За хозяев поля дубль оформил бразильский полузащитник Кади Боржес (24-я и 68-я минуты). Один забитый мяч на счету Никиты Кривцова (90+3). В составе гостей гол забил нападающий Константин Тюкавин (19).

Таким образом, «Краснодар» поднимается на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 19 матчей. «Динамо» располагается на четвертом месте, имея в своем активе 32 очка.

РПЛ

19-й тур

«Краснодар» - «Динамо» (Москва) - 3:1 (1:1)

Голы: Боржес, 24, 68; Кривцов, 90+3 - Тюкавин, 19.

Удаление: Нгамале, 59.