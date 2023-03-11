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Дубль Боржеса принес «Краснодару» домашнюю победу над «Динамо»

Матч 19-го тура РПЛ между командами состоялся в Краснодаре. 
11 марта 2023 20:54
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Краснодара» дома оказались сильнее московского «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча клубов завершилась со счетом 3:1 в пользу «быков».

За хозяев поля дубль оформил бразильский полузащитник Кади Боржес (24-я и 68-я минуты). Один забитый мяч на счету Никиты Кривцова (90+3). В составе гостей гол забил нападающий Константин Тюкавин (19).

Таким образом, «Краснодар» поднимается на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 19 матчей. «Динамо» располагается на четвертом месте, имея в своем активе 32 очка.

РПЛ

19-й тур

«Краснодар» - «Динамо» (Москва) - 3:1 (1:1)

Голы: Боржес, 24, 68; Кривцов, 90+3 - Тюкавин, 19.

Удаление: Нгамале, 59.

источник: «Советский спорт»
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