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Клопп – о промахе Салаха с пенальти: Гол бы мог изменить результат

В 27-м туре АПЛ «Ливерпуль» уступил «Борнмуту» с минимальным счетом.
11 марта 2023 21:08
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нереализованном пенальти в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (0:1).

Отметим, что на 69-й минуте встречи в ворота «вишен» был назначен 11-метровый, который не реализовал нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах.

«Он слишком давно не подходил к точке. Гол бы мог изменить результат, но не думаю, что после забитого пенальти, наша бы игра стала лучше. Однако мы могли добиться положительного результата», – приводит слова Клоппа британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 42 очка после 26 проведенных игр.

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Клопп – о промахе Салаха с пенальти: Гол бы мог изменить результат
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