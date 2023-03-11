Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги встречи 19-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

Отметим, что на протяжении матча с поля были удалены два футболиста красно-зеленых - Станислав Магкеев и Максим Ненахов. Свой дебютный гол за москвичей забил Сергей Пиняев.

«Это был очень сложный матч, он стал еще труднее после удаления. Мы внесли некоторые изменения, перестроились, чтобы перекрыть зоны для соперника. Играли дисциплинированно в меньшинстве. Мы понимаем, в каких аспектах мы сильны и где имеем слабые стороны. Но сегодня мы добыли три тяжелейших очка благодаря команде, которая прекрасно готова», – приводит слова Галактионова пресс-служба московского клуба.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 19 матчей.