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Нападающий «Борнмута» Биллинг поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Ливерпулем»

Гол 26-летнего игрока принес «вишням» победу над мерсисайдцами в 27-м туре АПЛ. 
11 марта 2023 21:37
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Борнмута» Филип Биллинг высказался о победе команды в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:0)

Отмечается, что английский футболист стал автором единственного забитого мяча.

«Мы должны были быть сегодня максимально настроены. Постарались сыграть крайне надежно и компактно. К счастью, нам это удалось. Хочу поблагодарить публику, которая поддерживала нас сегодня. У нас много сложных периодов в этом сезоне, но мы не сдаемся», – приводят слова Биллинга британские СМИ.

Добавим, что на данный момент «Борнмут» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка после 26 матчей.

В следующем туре подопечные Гари О’Нила отправятся в гости к «Астон Вилле».

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