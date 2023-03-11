Нападающий «Борнмута» Биллинг поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Ливерпулем»

Форвард «Борнмута» Филип Биллинг высказался о победе команды в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:0)

Отмечается, что английский футболист стал автором единственного забитого мяча.

«Мы должны были быть сегодня максимально настроены. Постарались сыграть крайне надежно и компактно. К счастью, нам это удалось. Хочу поблагодарить публику, которая поддерживала нас сегодня. У нас много сложных периодов в этом сезоне, но мы не сдаемся», – приводят слова Биллинга британские СМИ.

Добавим, что на данный момент «Борнмут» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка после 26 матчей.

В следующем туре подопечные Гари О’Нила отправятся в гости к «Астон Вилле».