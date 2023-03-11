Гол Кварацхелии помог «Наполи» одержать победу в матче с «Аталантой» 

«Наполи» дома обыграл «Аталанту» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что победу команде Лучано Спаллетти принесли голы Хвичи Кварацхелии (66-я минута) и Амира Ррахмани (77).

Таким образом, «Наполи» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков после 26 проведенных матчей. «Аталанта» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 42 очка.

15 марта неаполитанцам предстоит ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».

Серия А

26-й тур

«Наполи» - «Аталанта» - 2:0 (0:0)

Голы: Кварацхелия, 66. Ррахмани, 77.