ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Тоттенхэма» Конте рассказал, насколько важна ротация команды для успешного сезона 

По мнению итальянца, клуб должен иметь в обойме 16 игроков для завоевывания трофеев. 
11 марта 2023 22:08
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением по поводу значимости глубины состава в команде.

Отмечается, что сегодня, 11 марта, «шпоры» обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Не могу понять людей, которые не придают значения ротации в клубе. Если ваша команда обладает отличным набором игроков, которые могут усилить игру со скамейки запасных, то вы способны перевернуть ход матча в свою пользу. Чтобы выигрывать титулы, вам понадобится 16, 17, 18 футболистов высокого класса. Игроки устают, они не могут выступать на постоянной основе», – приводит слова Конте британская пресса.

Добавим, что в настоящее время «Тоттенхэм» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков после 27 матчей.

«Манчестер Сити» минимально обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Холанда
«Горожане» сократили отставание от лидирующего в таблице АПЛ «Арсенала» до двух очков.
11.03.2023 22:21
Футбол
автор: Сергей Иванов
Тренер «Тоттенхэма» Конте рассказал, насколько важна ротация команды для успешного сезона 
По мнению итальянца, клуб должен иметь в обойме 16 игроков для завоевывания трофеев. 
11.03.2023 22:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Кварацхелии помог «Наполи» одержать победу в матче с «Аталантой» 
Неаполитанцы продолжают уверенный путь к чемпионству в Серии А.
11.03.2023 21:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Борнмута» Биллинг поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Ливерпулем»
Гол 26-летнего игрока принес «вишням» победу над мерсисайдцами в 27-м туре АПЛ. 
11.03.2023 21:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Локомотива» Галактионов – о победе над «Ахматом»: Дисциплинированно играли в меньшинстве 
После 60-й минуты матча «железнодорожники» остались на поле вдевятером. 
11.03.2023 21:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Клопп – о промахе Салаха с пенальти: Гол бы мог изменить результат
В 27-м туре АПЛ «Ливерпуль» уступил «Борнмуту» с минимальным счетом.
11.03.2023 21:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Боржеса принес «Краснодару» домашнюю победу над «Динамо»
Матч 19-го тура РПЛ между командами состоялся в Краснодаре. 
11.03.2023 20:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хави – о Фергюсоне: Хотелось бы стать таким для «Барселоны» 
Шотландский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы.
11.03.2023 20:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кавазашвили заявил, что Промес является лучшим легионером в истории «Спартака»
Ветеран красно-белых похвалил нидерландского форварда.
11.03.2023 20:19
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Тоттенхэм» дома победил «Ноттингем Форест», Кейн оформил дубль
Лондонский клуб поднялся на четвертое место в таблице АПЛ.
11.03.2023 20:07
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика