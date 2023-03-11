Тренер «Тоттенхэма» Конте рассказал, насколько важна ротация команды для успешного сезона 

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением по поводу значимости глубины состава в команде.

Отмечается, что сегодня, 11 марта, «шпоры» обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Не могу понять людей, которые не придают значения ротации в клубе. Если ваша команда обладает отличным набором игроков, которые могут усилить игру со скамейки запасных, то вы способны перевернуть ход матча в свою пользу. Чтобы выигрывать титулы, вам понадобится 16, 17, 18 футболистов высокого класса. Игроки устают, они не могут выступать на постоянной основе», – приводит слова Конте британская пресса.

Добавим, что в настоящее время «Тоттенхэм» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков после 27 матчей.