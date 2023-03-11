«Манчестер Сити» минимально обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Холанда

Матч 27-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» завершился победой гостей со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит во втором тайме. Автором забитого мяча стал нападающий «горожан» Эрлинг Холанд, удачно реализовавший 11-метровый удар на 78-й минуте.

В данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице, набрав 61 очко. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет два очка. «Кристал Пэлас» идет 12-м (27 очков).

1 апреля «Сити» у себя примет «Ливерпуль», а «Пэлас» 15 марта в гостях сыграет с «Брайтоном».

Чемпионат Англии

27-й тур

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:0)

Гол: Холанд, 78 (с пенальти)