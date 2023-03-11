Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» и «Шальке» не выявили победителя в матче 24-го тура чемпионата Германии. Встреча команд, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев голы забили Мариус Бюльтер (50-я минута) и Кенан Караман (79). Гости ответили забитыми мячами Нико Шлоттербека (38) и Рафаэла Геррейру (60).

Таким образом, команда Эдина Терзича занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков после 24 матчей. «Горняки» поднимаются на 17-ю строчку с 20-ю очками, опередив «Хоффенхайм».

Добавим, что 18 марта «Боруссия» сыграет дома с «Кельном», «Шальке» в тот же день предстоит выездная встреча с «Аугсбургом».

Чемпионат Германии

24-й тур

«Шальке» – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2 (0:1)

Голы: Бюльтер, 50; Караман, 79 – Шлоттерберк, 38; Геррейру, 60.