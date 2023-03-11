«Атлетико» потребует от «Челси» 140 миллионов евро за трансфер Феликса 

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс, ныне выступающий за «Челси» на правах аренды, склоняется к переходу в английскую команду на постоянной основе. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что «пенсионеры» арендовали 23-летнего игрока в январе 2023 года.

По информации источника, в арендную сделку по португальскому нападающему не была включена опция выкупа, однако «матрасники» готовы отпустить футболиста в стан синих за 140 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне за «Челси» Феликс провел восемь матчей и забил один гол.