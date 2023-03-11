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Президент «Наполи» Де Лаурентис оценил победу команды над «Аталантой»

В матче 26-го тура Серии А неаполитанцы обыграли своего соперника со счетом 2:0.
11 марта 2023 23:05
автор: Глеб Шевяков

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о домашней победе своего клуба в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:0).

Отметим, что в составе хозяев забитыми мячами отличились Хвича Кварацхелия и Амир Ррахмани.

«Просто грандиозный «Наполи». Наблюдать за игрой этой команды – сплошное удовольствие. Форца «Наполи», навсегда!», – пишет итальянский функционер в своих соцсетях .

Добавим, что после 26-и туров Серии А «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков.

В следующем туре чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти встретятся в гостях с «Торино».

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автор: Глеб Шевяков
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