Президент «Наполи» Де Лаурентис оценил победу команды над «Аталантой»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о домашней победе своего клуба в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:0).

Отметим, что в составе хозяев забитыми мячами отличились Хвича Кварацхелия и Амир Ррахмани.

«Просто грандиозный «Наполи». Наблюдать за игрой этой команды – сплошное удовольствие. Форца «Наполи», навсегда!», – пишет итальянский функционер в своих соцсетях .

Добавим, что после 26-и туров Серии А «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков.

В следующем туре чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти встретятся в гостях с «Торино».