Тренер «Наполи» Спаллетти считает Мин Джэ лучшим защитником мира 

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил игру защитника команды Кима Мин Джэ в матче 26-го тура Серии а с «Аталантой»

Отмечается, что неаполитанцы обыграли своего соперника со счетом 2:0.

«На поле он проделывает потрясающие вещи. Это случается от матча к матчу. Мне кажется, что это лучший защитник в мире. Он в прекрасной форме. Он обладает невероятной скоростью и его самоотдача просто поражает», – приводит слова Спаллетти итальянская пресса.

Напомним, что Мин Джэ перешел в «Наполи» из «Фенербахче» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 32 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.