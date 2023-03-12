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«ПСЖ» интересуется Бернарду Силвой и Усманом Дембеле

Трансферы запланированы на лето 2023 года.
«ПСЖ» интересуется Бернарду Силвой и Усманом Дембеле
12 марта 2023 13:10
автор: Сергей Иванов
автор фото: DPA

Руководство «ПСЖ» планирует усилить состав команды двумя звездными футболистами. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации источника, после раннего вылета из плей-офф Лиги чемпионов парижане хотят приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

Отмечается, что переход Дембеле будет зависеть от того, покинет ли команду Неймар ближайшим летом. В данный момент трансферы Силвы и Дембеле оцениваются в 65 и 50 миллионов евро соответственно.

Напомним, что «ПСЖ» покинул розыгрыш Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» (0:1, 0:2).

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