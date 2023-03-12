Ренан и Малком выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»

«Зенит» и «Химки» объявили свои стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 12 марта, в Санкт-Петербурге. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Артур Федоров.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ренан, Родригао, Караваев, Вендел, Барриос, Кузяев, Мостовой, Кассьерра, Малком.

«Химки»: Гудиев, Андраде, Гонсалес, Голубович, Антич, Магомедов, Бикел, Мелентиевич, Мирзов, Гильерме, Хубулов.

Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. В свою очередь команда Спартака Гогниева идет 15-й (13 очков).