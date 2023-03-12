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«Лечче» – «Торино». Миранчук начнет игру с первых минут

Матч 26-го тура состоится в Лечче.
12 марта 2023 13:50
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе своей команды на матч 26-го тура чемпионата Италии с «Лечче». Стали известны стартовые составы команд.

«Лечче»: Фальконе, Галло, Юмтити, Баскиротто, Жендрей, Гонсалес, Юльманн, Блен, Ди Франческо, Сесай, Стрефецца.

«Торино»: Милинкович-Савич, Гравильон, Схюрс, Буонджорно, Синго, Родригес, Линетти, Илич, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

Матч в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре» начнется в 14:30 по московскому времени. «Торино» занимает 10-е место с 34 очками, у «Лечче» 27 очков и 15-е место в Серии А.

источник: «Советский спорт»
«Лечче» – «Торино». Миранчук начнет игру с первых минут
Матч 26-го тура состоится в Лечче.
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