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ЦСКА – «Крылья Советов». Чалов и Писарский выйдут на поле с первых минут

Матч между командами состоится 12 марта в 16:30 мск.
12 марта 2023 15:20
автор: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 19-го тура чемпионата России.

Отметим, что игра между командами пройдет в столице России и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Рассказов, Костанца, Коваленко, Ежов, Рахманович, Писарский.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Самарцы идут 11-ми (20 очков).

источник: «Советский спорт»
ЦСКА – «Крылья Советов». Чалов и Писарский выйдут на поле с первых минут
Матч между командами состоится 12 марта в 16:30 мск.
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