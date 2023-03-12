ЦСКА – «Крылья Советов». Чалов и Писарский выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 19-го тура чемпионата России.

Отметим, что игра между командами пройдет в столице России и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Рассказов, Костанца, Коваленко, Ежов, Рахманович, Писарский.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Самарцы идут 11-ми (20 очков).