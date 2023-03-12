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«Зенит» вырвал победу у «Химок» в матче 19-го тура РПЛ

Действующий чемпион России укрепил свое лидерство в чемпионате.
12 марта 2023 16:01
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Зенита» победили «Химки» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2.

В составе действующих чемпионов России дублем отметился Малком (19-я и 56-я минута), у гостей дубль на счету Бутты Магомедова (75, 85, с пенальти). Победный гол в матче забил Густаво Мантуан в компенсированное ко второму тайму время.

«Зенит» набрал 48 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая на восемь очков «Спартак». «Химки» с 13 очками занимают 15-е место.

В 20-м туре «Зенит» в Москве сыграет с ЦСКА, а «Химки» в тот же день примут «Ростов». Обе встречи состоятся 19 марта.

Чемпионат России

19-й тур

«Зенит» - «Химки» - 3:2 (1:0)

Голы: Малком, 19, 56. Мантуан, 90+2 – Магомедов, 75, 85 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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