«Реал» заявил о намерении участвовать в суде против «Барселоны»

Мадридский «Реал» намерен участвовать в суде против «Барселоны» в деле о коррупции и подкупе судей. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте королевского клуба.

Ранее прокуратура Испании обвинила «Барселону» в том, что руководство каталонского клуба перевело бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях.

«Совет директоров «Реала» на заседании, состоявшемся сегодня, принял к сведению серьезные обвинения, выдвинутые прокуратурой Барселоны против «Барселоны». Мы выражаем глубокую озабоченность по поводу серьезности фактов, и намерен появится в суде для защиты своих интересов», – говорится в заявлении.

В пятницу прокуратура Испании предъявила обвинения «Барселоне» как юридическому лицу, ответчиками также проходят президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также сам Негрейра.

Также ранее сообщалось, что прокуратура Испании не нашла доказательств по делу о коррупции.