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Испанская покуратура не смогла привести доказательств подкупа арбитров «Барселоной»

«Сине-гранатовым» грозило исключение из Ла Лиги и отстранение от еврокубков.
12 марта 2023 16:47
автор: Александр Поволоцкий

В иске прокуратуры Испании к «Барселоне» по делу о подкупе арбитров не нашлось доказательств.

Ранее в СМИ сообщалось, что обвинения предъявили экс-главе клуба Хосепу Марии Бартомеу. Он выплатил бывшему вице-президенту технического судейского комитета испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре около 7,3 миллионов евро.

Факт платежей был установлен, но истинная их цель пока не доказана.

«В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что «Барселона» покупала судей. На сегодняшний день это лишь домыслы. Без доказательств вынести какое-либо наказание невозможно», – цитируют СМИ юриста Фелипе Изквьердо.

Ответчиками по делу также является Сандро Росель и сам Негрейра.

источник: «Советский спорт»
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