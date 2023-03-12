«Рубин» и «Балтика» одержали победы в матчах Первой лиги

«Балтика» нанесла поражение «Краснодару-2» в гостевом матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу калининградской команды.
Голами отметились Кирилл Фольмер (12-я минута), Александр Осипов (79-я) и Гедеон Гузина (84-я).
«Балтика» продолжает лидировать в таблице, набрав 47 очков. «Краснодар-2» занимает 18-е место.
В другом матче дня «Рубин» обыграл дома «Волгу» (1:0). Автором единственного гола стал Виталий Лисакович (3-я минута).
«Рубин» идет вторым (43), а «Волга» (16) находится на 17-й строчке.
источник: «Советский спорт»