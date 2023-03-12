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«Рубин» и «Балтика» одержали победы в матчах Первой лиги

Команды продолжают занимать две первых строчки в турнирной таблице.
12 марта 2023 17:01
автор: Александр Поволоцкий

«Балтика» нанесла поражение «Краснодару-2» в гостевом матче 22-го тура Первой лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу калининградской команды.

Голами отметились Кирилл Фольмер (12-я минута), Александр Осипов (79-я) и Гедеон Гузина (84-я).

«Балтика» продолжает лидировать в таблице, набрав 47 очков. «Краснодар-2» занимает 18-е место.

В другом матче дня «Рубин» обыграл дома «Волгу» (1:0). Автором единственного гола стал Виталий Лисакович (3-я минута).

«Рубин» идет вторым (43), а «Волга» (16) находится на 17-й строчке.

источник: «Советский спорт»
«Рубин» и «Балтика» одержали победы в матчах Первой лиги
Команды продолжают занимать две первых строчки в турнирной таблице.
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