«Возможно, слишком много ошибались в простых ситуациях». Семак - после победы «Зенита» над «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру подопечных в матче 19-го тура РПЛ с «Химками».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счетом 3:2.

«Сложно сложился матч, особенно во втором тайме. Возможно, слишком много ошибались в простых ситуациях. Какая-то нервозность пошла, какая-то ошибка с пенальти — это то, за что любят футбол. В любой ситуации, как бы игра ни складывалась, всё может перевернуться очень-очень быстро. Очень рад, конечно, что вышедшие на замену ребята поучаствовали в победном мяче, который принёс нам важную и нужную победу», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Добавим, что «Зенит» набрал 48 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. В 20-м туре команда Семака. Встреча состоится 19 марта.