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«Родина» победила «Арсенал» в матче 22-го тура Первой лиги и продлила свою беспроигрышную серию

Московская команда не проигрывает уже семь туров.
12 марта 2023 18:01
автор: Александр Евграфов

Футболисты столичной «Родины» добились волевой победы, обыграв тульский «Арсенал» в матче 22-го тура розыгрыша Первой лиги. Встреча в Туле завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Родины» отличились Мухаммад Султонов (26-я минута), Заурбек Плиев (42) и Иван Тимошенко (56). У хозяев поля мячи забили Ираклий Манелов (13) и Иван Козлов (62).

«Родина» продлила свою беспроигрышную серию до семи матчей, и, набрав 26 очков, поднялась на 12-е место. У «Арсенала» 34 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице.

В 23-м туре 17 марта «Арсенал» в гостях сыграет с «Енисеем», а 18 марта «Родина» примет «СКА-Хабаровск».

источник: «Советский спорт»
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