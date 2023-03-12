Спартак Гогниев: У «Химок» были ключевые ошибки, которые «Зенит» реализовал

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение команды от «Зенита» в матче 19-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Уровень мастерства позволил «Зениту» забить голы. Мы посмотрели их, разобрали, сделали практически все, что от нас зависело. Были ключевые ошибки, которые команда соперника реализовала и забила на один мяч больше, но, думаю, мы достойно выглядели», — заявил Гогниев после матча.

«Химки» с 13 очками занимают 15-е место в таблице. 19 марта подмосковная команда примет «Ростов».