ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спартак Гогниев: У «Химок» были ключевые ошибки, которые «Зенит» реализовал

Подмосковная команда имеет в активе лишь три победы.
12 марта 2023 18:02
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение команды от «Зенита» в матче 19-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Уровень мастерства позволил «Зениту» забить голы. Мы посмотрели их, разобрали, сделали практически все, что от нас зависело. Были ключевые ошибки, которые команда соперника реализовала и забила на один мяч больше, но, думаю, мы достойно выглядели», — заявил Гогниев после матча.

«Химки» с 13 очками занимают 15-е место в таблице. 19 марта подмосковная команда примет «Ростов».

источник: «Советский спорт»
Спартак Гогниев: У «Химок» были ключевые ошибки, которые «Зенит» реализовал
Подмосковная команда имеет в активе лишь три победы.
12.03.2023 18:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Родина» победила «Арсенал» в матче 22-го тура Первой лиги и продлила свою беспроигрышную серию
Московская команда не проигрывает уже семь туров.
12.03.2023 18:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал Сосьедад» упустил победу в матче с «Мальоркой»
Команда из Сан-Себастьяна не может выиграть три матча кряду.
12.03.2023 17:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома». Форвард «Зенита» - о матче с «Химками»
В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий бразильцу российское гражданство.
12.03.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Волгарь» победил «Уфу» и вышел на шестое место в Первой лиге
Встреча в Астрахани завершилась победой хозяев.
12.03.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Возможно, слишком много ошибались в простых ситуациях». Семак - после победы «Зенита» над «Химками»
Петербургский клуб опережает ближайших преследователей по таблице на семь очков.
12.03.2023 17:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Рубин» и «Балтика» одержали победы в матчах Первой лиги
Команды продолжают занимать две первых строчки в турнирной таблице.
12.03.2023 17:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Испанская покуратура не смогла привести доказательств подкупа арбитров «Барселоной»
«Сине-гранатовым» грозило исключение из Ла Лиги и отстранение от еврокубков.
12.03.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Реал» заявил о намерении участвовать в суде против «Барселоны»
Мадридский клуб выступил с официальным заявлением.
12.03.2023 16:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика