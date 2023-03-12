ЦСКА прервал серию поражений, разгромив дома «Крылья Советов»

ЦСКА в домашнем матче 19-го тура чемпионата России нанес поражение «Крыльям Советов».

Игра завершилась крупной победой армейцев со счетом 4:0.

В составе команды Владимира Федотова голы забили Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26-я), Федор Чалов (42-я) и Виллиан Роша (75-я).

Таким образом, московская команда набрала 16 очков и занимает пятую строчку в таблице, подопечные Игоря Осинькина идут на 11-й позиции с 20 очками.

В следующем туре ЦСКА марта проведет домашнюю встречу против «Сочи», а «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмата». Обе игры пройдут 19 марта.