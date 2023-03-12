«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Саутгемптоном» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча на «Олд Траффорд» закончилась нулевой ничьей.

«Манчестер Юнайтед» доигрывал матч вдесятером. На 34-й минуте красную карточку получил полузащитник манкунианцев Каземиро. После использования системы VAR арбитр заменил жёлтую карточку на красную.

Для Каземиро это стало второй красной карточкой в сезоне, и он может быть дисквалифицирован на четыре матча.

«Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает третье место в Английской премьер-лиги, отставая на 16 очков от лидирующего «Арсенала». «Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу АПЛ с 22 очками.

В следующем матче 19 марта «МЮ» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Саутгемптон» днем ранее примет «Тоттенхэм».