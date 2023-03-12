«СКА-Хабаровск» на нейтральном поле проиграл махачкалинскому «Динамо» в Первой лиге

Футболисты махачкалинского «Динамо» победили «СКА-Хабаровск» в матче 22-го тура Первой лиги со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Встреча была перенесена из Хабаровска в Санкт-Петербург.

Единственный гол в матче был забит Ражабом Магомедовым на 20-й минуте.

«Динамо» набрало 30 очков и поднялось на девятое место в турнирной таблице Первой лиги, «СКА-Хабаровск» с 33 очками занимает шестое место, отставая на 4 очка от зоны стыковых матчей.

В матче 23-го тура «Динамо» примет аутсайдера лиги «Краснодар-2», а «СКА-Хабаровск» сыграет в Москве с «Родиной».