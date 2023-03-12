ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не получилась игра у всей команды». Ломаев - о поражении «Крыльев Советов» от ЦСКА

Команды через несколько дней вновь сойдутся в очном поединке.
12 марта 2023 19:25
автор: Александр Поволоцкий

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на поражение команды в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА.

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:0.

«Сегодня на поле с первых минут не было команды. Мы проиграли всю борьбу. Поражение заслуженное. Откровенно не получилась игра у всей команды. Надеюсь, что в среду в матче с ЦСКА мы покажем другой футбол», - цитирует Ломаева пресс-служба самарского клуба.

Отметим, что команды проведут очередной очный поединок в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдет 15 марта.

источник: «Советский спорт»
В Каире обокрали дом нападающего «Ливерпуля» Салаха
Футболист не выступает на родине с 2012 года.
12.03.2023 19:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Не получилась игра у всей команды». Ломаев - о поражении «Крыльев Советов» от ЦСКА
Команды через несколько дней вновь сойдутся в очном поединке.
12.03.2023 19:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«СКА-Хабаровск» на нейтральном поле проиграл махачкалинскому «Динамо» в Первой лиге
Игра была перенесена в Санкт-Петербург.
12.03.2023 19:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном»
На 32-й минуте у «МЮ» был удален Каземиро.
12.03.2023 18:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Арсенал» обыграл на выезде «Фулхэм», Троссард оформил ассистенский хет-трик
Команда Микеля Артеты не проигрывает пять матчей кряду.
12.03.2023 18:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА прервал серию поражений, разгромив дома «Крылья Советов»
Армейцы не могли выиграть три матча подряд в РПЛ.
12.03.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Спартак Гогниев: У «Химок» были ключевые ошибки, которые «Зенит» реализовал
Подмосковная команда имеет в активе лишь три победы.
12.03.2023 18:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Родина» победила «Арсенал» в матче 22-го тура Первой лиги и продлила свою беспроигрышную серию
Московская команда не проигрывает уже семь туров.
12.03.2023 18:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал Сосьедад» упустил победу в матче с «Мальоркой»
Команда из Сан-Себастьяна не может выиграть три матча кряду.
12.03.2023 17:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома». Форвард «Зенита» - о матче с «Химками»
В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий бразильцу российское гражданство.
12.03.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика