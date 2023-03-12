«Не получилась игра у всей команды». Ломаев - о поражении «Крыльев Советов» от ЦСКА

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на поражение команды в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА.

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:0.

«Сегодня на поле с первых минут не было команды. Мы проиграли всю борьбу. Поражение заслуженное. Откровенно не получилась игра у всей команды. Надеюсь, что в среду в матче с ЦСКА мы покажем другой футбол», - цитирует Ломаева пресс-служба самарского клуба.

Отметим, что команды проведут очередной очный поединок в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдет 15 марта.