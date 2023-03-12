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«К перерыву сделали необходимый задел». Федотов - о победе ЦСКА над «Крыльями Советов»

Армейцы прервали серию поражений.
12 марта 2023 20:02
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на победу в матче 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Игра завершилась победой московской команды со счетом 4:0.

«Уже к перерыву сделали необходимый задел, всё сложилось для нас благоприятно. Во втором тайме играли по счету, использовали пространство. Но случались моменты потери концентрации, когда мы позволяли сопернику создавать на своей половине поля», — цитирует Федотова пресс-служба армейцев.

ЦСКА набрал 16 очков и занимает пятую строчку в таблице.

источник: «Советский спорт»
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