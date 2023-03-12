Гол Кокорина не помог «Арису» победить «Пафос»

Футболисты «Ариса» сыграли вничью с «Пафосом» в матче 27-го тура второго этапа чемпионата Кипра. Встреча в Пафосе завершилась со счетом 2:2.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин открыл счет в матче, реализовав на 12-й минуте пенальти. Этот мяч стал для россиянина десятым за кипрскую команду.

Предыдущую встречу чемпионата с «Анортосисом» Кокорин пропустил из-за перебора жёлтых карточек.

По итогам регулярного сезона в 26 туров «Арис» занял третье место в таблице кипрского чемпионата и обеспечил себе право играть в чемпионской группе, в которой также сыграют АПОЭЛ, АЕК (Ларнака), «Аполлон» и «Омония».