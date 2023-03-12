Погба пропустит матч с «Сампдорией» из-за травмы

Футболист «Ювентуса» Поль Погба вновь получил травму и не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией», сообщается на сайте туринского клуба.

По данным медицинского штаба команды, Погба пожаловался на мышечный дискомфорт во время утренней тренировки. После обследования он не попал в заявку «Ювентуса» на встречу с «Сампдорией», которая состоится в воскресенье и начнется в 22:45 по московскому времени.

После 25 туров «Ювентус» с 35 очками занимает девятое место в чемпионате Италии. Команда лишилась 15 очков в виде штрафа за финансовые махинации. «Сампдория» с 12 очками занимает 19 место и находится в зоне вылета из Серии А.