«Фрайбург» победил «Хоффенхайм» и вышел на четвертое место в Бундеслиге

Футболисты «Фрайбурга» победили «Хоффенхайм» в матче 24-го тура Бундеслиги. Встреча в Фрайбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей мячи забили Максимилиан Эггештайн (5-я минута) и Рицу Доан (89). У «Хоффенхайма» мяч на счету Ангело Штиллера (48).

«Фрайбург» набрал 45 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Он на одно очко опережает берлинский «Унион», у которого игра в запасе. «Хоффенхайм» занимает 18-ю строчку с 19 очками.