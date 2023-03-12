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«Фрайбург» победил «Хоффенхайм» и вышел на четвертое место в Бундеслиге

Но у берлинского «Униона» игра в запасе.
12 марта 2023 20:25
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Фрайбурга» победили «Хоффенхайм» в матче 24-го тура Бундеслиги. Встреча в Фрайбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей мячи забили Максимилиан Эггештайн (5-я минута) и Рицу Доан (89). У «Хоффенхайма» мяч на счету Ангело Штиллера (48).

«Фрайбург» набрал 45 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Он на одно очко опережает берлинский «Унион», у которого игра в запасе. «Хоффенхайм» занимает 18-ю строчку с 19 очками.

источник: «Советский спорт»
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