«Монако» уступил «Реймсу» в матче чемпионата Франции, Головина заменили во втором тайме

«Реймс» на выезде оказалась сильнее «Монако» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличился Фоларин Балогун. Полузащитник забил гол на 51-й минуте.

Добавим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 77-минут, но не смог отметиться результативными действиями и был заменен.

Таким образом, «Реймс» набрал 43 очка и идет восьмым в таблице. Подопечные Филиппа Клемана остались на четвретой строчке, имея в своем активе 51 очков.

В следующем туре монегаски сыграют в гостях с «Аяччо» (19 марта). «Реймс» в этот же день примет «Марсель».