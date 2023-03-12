«Монако» уступил «Реймсу» в матче чемпионата Франции, Головина заменили во втором тайме

«Реймс» на выезде оказалась сильнее «Монако» в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
В составе победителей отличился Фоларин Балогун. Полузащитник забил гол на 51-й минуте.
Добавим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 77-минут, но не смог отметиться результативными действиями и был заменен.
Таким образом, «Реймс» набрал 43 очка и идет восьмым в таблице. Подопечные Филиппа Клемана остались на четвретой строчке, имея в своем активе 51 очков.
В следующем туре монегаски сыграют в гостях с «Аяччо» (19 марта). «Реймс» в этот же день примет «Марсель».
источник: «Советский спорт»