«Судейство оказало влияние на результат». Главный тренер «МЮ» тен Хаг - о ничьей с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал нулевую ничью в матче с «Саутгемптоном». С 34-й минуте матча «МЮ» играл в меньшинстве после удаления Каземиро.

«Команда проявила сильный характер, играя вдесятером. Игроки была физически и морально сильны, чтобы заработать очко. Должен ли быть у нас пенальти? Да. Без сомнения. Не понимаю, почему VAR не вмешался. Каземиро? Он провел более 500 матчей в Европе и ни разу не получал красную карточку. А в премьер-лиге их уже две. На эту игру повлиял судья», - цитируют тен Хага британские СМИ.

«Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.